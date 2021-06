Ação do banco Inter cai após anúncio de oferta de R$ 5 bi em ações

16/06/2021 | 08:26



O conselho de administração do Banco Inter aprovou a realização de uma oferta primária de ações que poderá movimentar R$ 5,5 bilhões, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça, 15. Por causa do anúncio, as "units" do Banco Inter fecharam em queda de 2,73%, a R$ 62,35.

A operação será coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador líder), pelo BTG Pactual, pelo Bank of America, pelo Itaú BBA, pelo JPMorgan e pelo UBS Brasil. Também serão feitos esforços de colocação das "units" e das ações no exterior. Cada "unit" é formada por uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão do Inter. O preço por "unit" foi fixado no valor de R$ 57,84, e o valor por ação foi fixado em R$ 19,28. A divulgação do volume final da oferta está prevista para 24 de junho.

O Inter pretende utilizar os recursos da oferta para fortalecer a implementação de seu plano de negócios e acelerar iniciativas estratégicas, com o lançamento de novos produtos via crescimento orgânico e também por meio de potenciais aquisições.

De acordo com Henrique Esteter, analista da corretora Guide Investimentos, é normal que o banco vá buscar aumento de capital após a valorização que teve em 2021, de mais de 90%. "Como o Inter tem um modelo de negócio que não gera tanto caixa para investimentos, é importante se capitalizar em um momento em que não há tantos ruídos, como deve acontecer no fim do ano com a aproximação da eleição."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.