Testamos: completo e com funções avançadas, editor de fotografia PortraitPro agrada pela facilidade de uso

Marcella Blass

Do 33Giga



16/06/2021 | 08:18



O PortaitPro é um software de edição de fotografia profissional que se promove como “o mais fácil do mundo”. Com uma pegada diferente dos editores mais conhecidos, ele conta com recursos bastante detalhados, que garantem uma abordagem – de fato – muito simples. O 33Giga testou o produto e te mostra como ele funciona e quais resultados pode oferecer.

A proposta do software é permitir que pessoas sem experiência façam edição de fotografia profissional. Para isso, a interface é composta (em sua maioria) por controles deslizantes. Então, basta arrastar as barras para direta ou esquerda para encontrar o nível de alteração mais adequado para cada atributo (com contraste, sombra, tamanho do nariz, molde do rosto etc).

Personalização para editar

O PortraitPro oferece recursos gerais com uma série de personalizações incluídas. Nas categorias gerais estão Suavização de pele; Molde do rosto; Iluminação e coloração da pele; Maquiagem digital; Olhos, boca e nariz; Camadas; e Ferramentas. Nessa última, entram as funções recortar, remover ruído, pincel, iluminação, clone e substituir céu.

Além disso, assim que a foto é carregada no software, ele identifica se o rosto na imagem é feminino, masculino ou infantil. No Modo Criança, por exemplo, ele oculta as ferramentas que não são adequadas para o uso em fotografas infantis. Isso vai garantir retoques mais sutis e naturais.

Recursos gerais

Na tela inicial do PortraitPro, ele oferece um tutorial completo de como usar os recursos básicos e avançados de edição de fotografia profissional. Com esse conteúdo, você passa a conhecer a localização e a função de cada botão e ferramenta à disposição. Ah! E se bater aquela dúvida na hora de usar, dá para voltar ao tutorial quantas vezes quiser.

Nos testes do 33Giga, o editor se mostrou muito competente para a correção de imperfeições na pele. Em especial manchas e espinhas, que são eliminadas em poucos cliques e de forma natural com o botão Retoque. Para aprimorar ainda mais os retratos, ele também facilita a suavização de rugas, olheiras e até a oleosidade da pele. Tudo de forma bastante natural, sem dar aspectos irreais às imagens.

Para ajudar quem está começando, o PortraitPro também faz uma edição prévia das fotografias carregadas no software. Ele mexe de maneira suave em pontos como moldes de rosto, pele, cabelos, nariz e outros aspectos gerais. O usuário pode partir disso ou desprezar as alterações feitas e começar a edição do zero mesmo.

Edição de fotografia profissional

A personalização dos recursos do programa permite fazer edições bastante expressivas. Em poucos cliques, é possível, por exemplo, remover os sinais de acne e deixar a pele com aparência e tom naturais. Com as mesma ferramenta (aquela de retoque, citada alguns parágrafos acima), você pode rejuvenescer e corrigir imperfeições dermatológicas profundas em segundos sem destorcer o retrato.

Esta naturalidade que os recursos permitem alcançar é um dos grandes diferenciais do PortraitPro. É claro que também dá para criar aquelas fotos quase plásticas, com peles e cabelos perfeitos. Mas a possibilidade de retocar imagens de forma realista em pouquíssimos cliques é o ponto alto do software.

Vale a pena investir?

O preço sugerido do PortraitPro é de U$54,95 – com teste grátis disponível para download no site. Apesar de ter preço bem salgado (em especial com o valor atual do Dólar), o software de edição de fotografia profissional é uma excelente opção a se cogitar se você trabalha nessa área. Por exigir pouquíssimo conhecimento prévio, ele ajuda bastante a ganhar tempo, produtividade e resultados bons logo no primeiro uso.