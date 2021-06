PMEs e MEI: entenda a importância de um site funcional e bonito para sua empresa

Da Redação

Do 33Giga



16/06/2021 | 08:48



Com o surgimento de diferentes modelos de computadores, dispositivos móveis e Smart TVs, o desenvolvimento de sites e o web design precisaram se adaptar. Foi necessário se preocupar em garantir que as informações fossem exibidas de maneira adequada e legível, em um site funcional para todos tamanhos e tipos de telas.

O termo web design

O desenvolvimento do campo do design inspirado por essa necessidade vai impactar diretamente na forma como as empresas devem explorar o trabalho do designer. No entanto, já há abordagens que permitem criar sites com aparência moderna, e que são bem exibidos em uma variedade de larguras de telas e navegadores web. Mas para aplicar qualquer uma das abordagens, é importante ter o conhecimento das técnicas para inserir e processar elementos na página.

O web design é um termo que engloba uma série de habilidades, padrões e disciplinas necessárias para o planejamento e a realização de um site funcional. Esse processo inclui arquitetura da informação, ambiente do usuário, estrutura da página, navegação, layout, cores, fontes e imagens. Tudo isso combinado com os princípios de design para criar um site que atenda aos objetivos do proprietário.

O termo web design é comumente usado para descrever o processo de design relacionado ao front-end (layout da página). Incluindo a escrita de código, que faz parte da codificação, dentro da área de desenvolvimento web. Nesse processo, o que se espera é que os designers atendam aos requisitos necessários para garantir aparência e funcionalidade do site. Se sua função incluir escrita de código, eles ainda precisam estar atualizados com os padrões aplicáveis.

Dicas de marketing para pequenas e médias empresas

Ser eficaz no mercado é um dos maiores desafios das PMEs. Com o advento e o rápido crescimento do uso da Internet, todas as empresas têm oportunidade de construir sua marca e expandir a disponibilidade de seus produtos ou serviços. Somado a isso, ainda há o fato de que a maioria dos clientes usa a Internet como fonte de pesquisa antes de tomar a decisão de compra. Por isso, é fundamental marcar presença online.

Para garantir que os clientes em potencial te encontrem nos resultados dos mecanismos de pesquisa, é preciso ter duas coisas: um site funcional e uma boa estratégia de marketing. Para começar, é necessário fazer SEO no site e fora dele, pois não é possível alcançar bons resultados focando em apenas um ambiente.

Comece o SEO o mais rápido possível. Se puder, comece agora. Quanto mais você esperar, mais longe a concorrência ficará e mais difícil será ultrapassá-la nos resultados de pesquisa. Conheça a competição e examine os sites que são classificados na primeira página para suas palavras-chave. SEO não precisa ser caro. Você pode obter bons resultados com orçamento menor se investir na criação de bom conteúdo e no desenvolvimento de relacionamento com sua comunidade online.

Vantagens e desvantagens do web design

A primeira impressão é a mais importante, pois seu site costuma ser o primeiro ponto de contato do cliente com a empresa. Por isso, o web design profissional é vital para o sucesso online. Você precisa ter páginas que tragam novos clientes. Os visitantes vêm por um motivo e, se não gostarem do que veem, não voltam. Fato que inflige perdas significativas para a empresa.

Hoje em dia, as pessoas procuram online os produtos e serviços que precisam. E um cliente em potencial certamente comparará a aparência do seu site com a de outros antes de comprar. O design web ruim é percebido pelos usuários como falta de credibilidade, e eles não desejam cooperar com essas empresas.

Se alguém não confia em você, você cooperaria com ele? Pesquisas mostram que 90% dos visitantes permanecem no site por até 7 segundos. Isso significa que você tem alguns poucos momentos precioso para explicar quem é, o que faz e por que é a melhor escolha. Por isso, é muito importante que seu site chame a atenção de imediato.

Os visitantes preferem permanecer no local se ele for visualmente atraente e interessante. Um design de site atraente apresenta você como uma empresa confiável e de qualidade. Ao contratar um web designer ruim, você está simplesmente desperdiçando dinheiro. Posteriormente, será necessário contratar e pagar um estúdio profissional para corrigir o que foi perdido.

Hoje, todos na internet têm pressa. Seja navegando em um computador desktop, tablet ou celular, as pessoas desejam visitar sites visualmente atraentes. Em especial, aqueles com os quais possam lidar com facilidade e encontrar rapidamente as informações que procuram.

Para ter sucesso, você precisa reconhecer as expectativas dos seus clientes e fornecer a eles uma experiência de usuário superior. Caso contrário, seu site enfrentará a perda de reputação e a redução no volume de pessoas acessando a página.

Ter um design consistente em um site funcional remove a carga cognitiva do usuário, permitindo um uso mais fácil e lógico. Isso prova que o web design deve ser encarado com extrema seriedade, pois reflete o profissionalismo da sua empresa. Se você não chamar a atenção do visitante imediatamente, é improvável que tenha uma segunda chance.