Shows de fogos na Disney World retornam em 1º de julho

Os shows de fogos na Disney World, em Orlando, voltarão a ser realizados em 1º de julho. Os espetáculos Happily Ever After, no Magic Kingdom, e EPCOT Forever, no Epcot, estavam suspensos desde março de 2020 por conta da pandemia.

Na Disneyland da Califórnia, o Mickey’s Mix Magic também já tem data para voltar a iluminar os céus de Anaheim. Será em 4 de julho de 2021, com exibição prevista todos os dias durante o verão americano.

A Disney ainda não anunciou quando as paradas voltarão aos seus parques temáticos. Por enquanto, os personagens seguem aparecendo apenas de forma esporádica e sem contato com o público.

Shows de fogos na Disney World

Happily Ever After, no Magic Kingdom

Entre os shows de fogos na Disney World, nenhum é mais emblemático que o Happily Ever After, no Magic Kingdom. A apresentação inclui detalhes tecnológicos adicionais, como o mapeamento de projeções no castelo.

Assim, enquanto o show rola, é possível ver projeções inspiradas em personagens e animações famosas da Disney, a exemplo de Aladdin, O Rei Leão, Peter Pan, Toy Story, Carros, Nemo, Up, Mulan, Detona Ralph, Moana e Frozen.

EPCOT Forever, no Epcot

Show de fogos na Disney – Epcot

O EPCOT Forever, no Epcot, é um dos mais novos shows de fogos da Disney World. O espetáculo resgata, como pano de fundo, o conceito do

parque temático, propondo a todos uma emocionante viagem ao passado, presente e futuro.

Projeções e fogos de artifício dão o tom da apresentação. Músicas e lasers são acionados enquanto luminosos, como se fossem grandes pipas, fazem coreografias em meio a efeitos especiais.

