NBA revela time ideal com Antetokounmpo, Jokic, Curry, Doncic e Kawhi Leonard

15/06/2021 | 22:59



O MVP da liga Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, único a receber os 100 votos da eleição, estão na equipe idela da NBA na temporada 2020/2021. Completam o quinteto Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers).

Jokic ganhou 99 votos do primeiro time e um voto do segundo time, ficando apenas atrás da unanimidade de Antetokounmpo. Curry ganhou 98 votos do primeiro time e dois votos do segundo, interando a seleção pela sétima vez na carreira.

Antetokounmpo, o MVP da liga em 2019 e 2020, teve em média 28,1 pontos, 11,0 rebotes, 5,9 assistências, 1,2 bloqueios e 1,2 roubos de bola por disputa em 61 jogos para Milwaukee.

Já Curry ganhou o título de pontuação da NBA, ao liderar a liga com 32,0 pontos por jogo um ano depois de sofrer uma fratura na mão esquerda.

Jokic se tornou a primeira escolha do draft da segunda rodada na história da liga a ser nomeada MVP. Jokic começou todos os 72 jogos para os Nuggets e teve uma média de 26,4 pontos, 10,8 rebotes e 8,3 assistências por jogo - todos configurando ou combinando os melhores da carreira.

O sérvio acertou 56,6% dos arremessos, incluindo 38,8% de três pontos, além de 1,3 roubo de bola e 0,7 bloqueio por disputa.

Apesar de ser finalista do prêmio MVP, Joel Embiid (Philadelphia 76ers) integrou apenas o segundo time, ao lado de Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Phoenix Suns), LeBron James (Los Angeles Lakers) e Julius Randle (New York Knicks).

Os cinco que formaram a terceira equipe foram Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Bradley Beal (Washington Wizards), Jimmy Butler (Miami Heat), Paul George (Los Angeles Clippers) e Rudy Gobert (Utah Jazz).