Paço abre edital para reformular ligação ao bairro Sta.Teresinha

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



16/06/2021 | 00:53



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), abriu processo de coleta de propostas de empresas interessadas em construir mudança viária na ligação com o bairro Santa Teresinha pelo Viaduto Castelo Branco. O tucano estima investir R$ 149,5 milhões no projeto, que envolve conexão direta do viaduto com o bairro, passando por cima da Avenida dos Estados. A intervenção envolve o reforço e a remodelação do viaduto, que sofre historicamente com manutenção por ser via de acesso de caminhões com a Avenida dos Estados.

O prazo de execução da obra é de 20 meses – com estimativa de início dos trabalhos em setembro – e, conforme o edital, a vencedora precisará reformular o complexo Santa Teresinha, revitalizando a praça Samuel de Castro Neves, com construção de três pontes, uma passarela e três viadutos. O recurso foi captado via BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Conforme o governo Paulo Serra, a intervenção resultará “em melhoria da fluidez do tráfego entre a porção central e o bairro Santa Teresinha ao longo da Avenida dos Estados”. “A recuperação do Viaduto Castelo Branco inclui a execução das obras de remodelação e reforço estrutural do viaduto existente, com extensão de 620 metros”, adicionou a gestão, por nota.

Existe gargalo no local porque o acesso à avenida – seja sentido Mauá ou rumo à Capital – é composto por sinalizações semafóricas. Com o projeto, o motorista verá conexão direta do Viaduto Castelo Branco com uma das principais avenidas que interligam o Grande ABC a São Paulo.

Os envelopes com as propostas podem ser apresentados até o dia 2 de agosto. No dia 3, o governo revelará as ofertas recebidas. “O processo licitatório tem apenas uma fase. Os licitantes entregarão as propostas e a comissão permanente de licitações irá avaliá-las e indicar a proposta vencedora. Após a publicação do resultado final se prossegue para adjudicação”, citou a gestão.

Em março, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) chegou a paralisar o processo licitatório para viabilizar obras. Depois de justificativa à corte, a administração tucana resgatou a concorrência.

A remodelação do trevo do bairro Santa Teresinha integrava planejamento de mobilidade urbana que também incluía a conclusão do Viaduto Adib Chammas, que liga o Centro de Santo André à Avenida Itamaraty. A obra foi entregue em dezembro.