Do Dgabc.com.br



16/06/2021 | 00:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio das secretarias de Obras e de Zeladoria e Manutenção Urbana, iniciou ontem, a ampliação do Cemitério Municipal São José, na Vila Caiçara, cuja área útil já está perto de sua lotação. O novo espaço terá capacidade para abrigar 240 sepulturas, divididas em 30 jazigos, com oito gavetas cada um.

A área está sendo fechada e estruturada para organizar nova quadra e vielas para atender os espaços de sepultamentos e construção de túmulos. O investimento será de cerca de R$ 317 mil e a empresa contratada é a Obra Nobre. A previsão é a de que a ampliação esteja concluída em 90 dias.

O Diário mostrou em março que o grande número de falecimentos em decorrência da pandemia do coronavírus pressionou o cemitério de Ribeirão Pires e obrigou a Prefeitura a realizar obras emergenciais para abrir covas provisórias para dar conta da demanda. Até ontem, de acordo com o boletim epidemiológico da administração, 319 moradores já haviam perdido a luta para o vírus.

Na ocasião, o trabalho foi realizado por equipe própria da administração, que tinha condição de abrir dez valas por dia enquanto a Prefeitura não contratava empresa para realizar a ampliação do espaço.

O cemitério sofre com problemas por uso irregular do solo e foi multado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), em 2014, em R$ 200 mil, devido a infrações ambientais, o que obrigou a administração a iniciar processo de descontaminação do terreno. Estima-se que cerca de 62 mil pessoas já foram sepultadas no local, que possui aproximadamente 150 mil metros quadrados.