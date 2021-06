Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/06/2021 | 00:01



A iniciativa da Prefeitura de Diadema em pintar faixas verdes em determinados pontos da cidade – começaram pelo bairro Taboão –, sob pretexto de aumentar a área para pedestres, tem surtido o efeito oposto. Com a implementação ainda incompleta, sem nada que as segregue da via por onde trafegam os carros, os locais têm sido usados como pontos de estacionamento. Na prática, reduzem ainda mais o espaço dos pedestres.

O Diário esteve no local e flagrou veículos estacionados sobre as marcações que, segundo a administração, deveriam servir para aumentar a segurança de pedestres no entorno de escolas e unidades de saúde. Segundo a Prefeitura, a condição das calçadas é um problema comum na cidade, seja por sua largura insuficiente e com interferências como postes e árvores, seja pela descontinuidade em razão de degraus formados pelos acessos às garagens dos imóveis. A prática tem sido adotada em algumas cidades, como Fortaleza, no Ceará.

Questionada sobre o fato de que motoristas estão usando as áreas para estacionar os seus veículos, a Prefeitura de Diadema informou que a implantação das faixas verdes ainda não está concluída, que faltam balizadores laterais que impedem a entrada de veículos nas faixas, mais a complementação da sinalização vertical com placas de “proibido parar e estacionar”.

Que para coibir o estacionamento, a Secretaria de Transportes tem sistematicamente colocado cavaletes, e recolocando-os quando retirados. “Assim que a sinalização estiver terminada será dada prioridade à divulgação do novo equipamento, que é novidade na cidade, antes da fiscalização ostensiva.