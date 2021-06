Em Teresópolis, seleção treina com grupo completo e Tite indica mudanças

15/06/2021 | 20:00



A seleção brasileira foi a campo nesta terça-feira para dar sequência ao trabalho para o duelo de quinta-feira contra o Peru, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. De volta à Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Tite comandou uma atividade com todos os 24 atletas à disposição.

Na atividade, o elenco foi dividido pela metade. No campo 1, Tite trabalhou com um elenco de 11 jogadores de linha e um goleiro, projetando situações táticas previstas para a partida contra o Peru.

No campo 2, outros 12 atletas trabalharam ajustes táticos com o auxiliar técnico César Sampaio. Ao fim da atividade tática, os grupos, ainda divididos, fizeram um trabalho específico de bola parada defensiva.

Tite indicou no treino desta terça que fará mudanças na escalação para a partida contra os peruanos. Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho, Everton Ribeiro, Éverton Cebolinha e Gabriel podem aparecer entre os titulares na quinta-feira. Dessa maneira, atletas considerados "intocáveis", como Marquinhos e Casemiro, ganhariam um descanso.

O treinador já avisou que vai usar a Copa América para fazer testes e dar minutos em campo a atletas que pouco jogaram até aqui na preparação para a Copa do Mundo do Catar. Na estreia diante da Venezuela, ele escalou a equipe com três modificações em relação à partida anterior, pelas Eliminatórias. O técnico falará sobre a escalação em coletiva na quarta, véspera do confronto.

A seleção brasileira faz mais uma atividade na tarde de quarta na Granja Comary. De lá, viaja ao Rio de Janeiro, onde se concentra para o duelo diante do Peru no Engenhão, às 21 horas.