Clubes da Série A criam liga com o objetivo de organizar o Campeonato Brasileiro

15/06/2021 | 19:20



Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro assinaram nesta terça-feira, um documento que foi levado à CBF formalizando a criação de uma Liga para organizar a competição, realizada atualmente pela entidade.

Dirigentes e representantes dos 20 clubes tiveram um encontro nesta tarde com Antonio Carlos Nunes, presidente interino da CBF para a entrega do ofício. O movimento ganhou força após o afastamento de Rogério Caboclo do comando da entidade, acusado de assédio sexual por uma funcionária, e a ideia é que a liga tenha início já em 2022.

O objetivo dos clubes com a criação da liga é uma maior participação nas decisões da CBF, além de participação igualitária nas eleições promovidas pela confederação.

Segundo o documento, além dos clubes signatários, equipes que disputam a Série B desta ano - como Botafogo, Cruzeiro e Vasco - serão convidados a integrar a Liga.

Júlio Casares, presidente do São Paulo, publicou um vídeo em sua conta no Instagram nesta terça comentando o assunto.

"Precisamos repensar o futebol, mas com muita união, pensando no produto do futebol, pensando no crescimento do produto e de todos os clubes. Temos de discutir princípios mercadológicos, princípios éticos e de governança", disse.

Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, também opinou. "Há muito o que fazer, e isso começa já. Por novo calendário, mais planejamento, investimentos e receitas. Por democracia, com equilíbrio, união e trabalho. Sem conflitos, sem ressentimentos. Nós, clubes de futebol, queremos chegar mais próximo do que cada brasileiro espera de nós."