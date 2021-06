Operação Inverno de Santo André inicia atendimento via WhatsApp

da redação



15/06/2021 | 19:21



A Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Santo André lançou hoje o atendimento via WhatsApp da Operação Inverno. O objetivo é facilitar a comunicação entre os munícipes e as equipes de abordagem social que circulam pela cidade sensibilizando e direcionando os moradores em situação de rua para os abrigos disponíveis.



O número de telefone para envio de mensagens é o (11) 93342-4178 e funciona 24 horas. Desta forma, os munícipes passam a contar com um novo canal de contato com a Prefeitura e poderão informar caso encontrem pessoas em situações de rua.



“Mais uma vez estamos buscando a inovação através da implementação deste WhatsApp, para poder aproximar a população daqueles que mais precisam. E hoje, principalmente com a pandemia, o aplicativo se tornou uma ferramenta muito importante e muito ágil no atendimento às pessoas. O uso dessa ferramenta pelos nossos educadores sociais vai fazer com que a gente consiga chegar muito mais rápido às pessoas que precisam, e a população poderá enviar solicitações, deixando registradas todas as ocorrências”, afirmou o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.



Para os que não aceitam passar a noite nos albergues, são distribuídos kits com lanche, roupas, cobertores, além de máscaras de proteção. Os abordados realizam higienização com álcool em gel e são informados sobre o coronavírus e a importância de evitar aglomerações e manter a higiene em dia.



Atualmente o município conta com 180 vagas em abrigos, podendo ser ampliada esta oferta em caso de necessidade, através de espaços emergenciais. Todos os que aceitam os serviços da Assistência Social recebem atendimento técnico, espaço para banho e higiene pessoal, alimentação, agasalhos e local para pernoite com camas e cobertores.



A cidade conta também com um abrigo destinado a pessoas em situação de rua para pessoas em grupo de risco da Covid-19, onde os usuários que desejarem estadia permanente são direcionados. O alojamento especial funciona no Estádio Bruno Daniel.



Além do WhatsApp, os munícipes podem ajudar informando a Prefeitura caso encontrem pessoas em situação de rua ligando para os telefones 4427-6207 ou 4432-2182, de segunda a sexta, das 8h às 17h. O serviço atende 24 h por meio de ligação nos números 94734-7319 e 94715-0052. Outra opção é ligar para o COI (Centro de Operações Integradas) pelo telefone 199. A Operação Inverno acontece até o final de setembro.