Mauá e Ribeirão Pires incluem lactantes na vacinação contra a Covid-19

da Redação



15/06/2021 | 18:32



As cidades de Mauá e Ribeirão Pires incluíram na campanha de imunização contra a Covid-19, as mulheres que amamentam bebês. A vacinação para esse público tem início a partir de amanhã, em Mauá, e no sábado, dia 19, em Ribeirão Pires.

Em Mauá, o público alvo é de mulheres acima de 18 anos, com ou sem comorbidades, que estão amamentando crianças de até 1 ano de idade. Os postos de vacinação das lactantes são as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Primavera, Zaíra 1, Jardim Mauá e Santa Lídia, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

É imprescindível fazer o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para agilizar o atendimento e apresentar CPF, comprovante de endereço (só serão imunizadas as lactantes residentes em Mauá), certidão de nascimento da criança e laudo médico comprovando ser lactante

RIBEIRÃO PIRES

No próximo sábado, dia 19, Ribeirão Pires começa a imunização de mães que amamentam seus filhos de até um ano, cinco meses e 29 dias. A vacinação será no Centro de Especialidades Odontológicas (Rua. Primeiro de maio, 108), das 9h às 16h.

Para este grupo prioritário, será ofertada a vacina da Pfizer/BioNTech, situação que vale também para as gestantes e puérperas até 45 dias depois do parto.

Além de CPF e comprovante de residência, as lactantes deverão apresentar, obrigatoriamente, o RG e uma cópia da certidão de nascimento do bebê, que será retida pela equipe de triagem da vacinação. Já a documentação para as gestantes e puérperas continua a mesma: CPF, comprovante de residência e declaração médica com o CID-10.