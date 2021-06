Dia dos Namorados tem alta recorde ante 2020 nas vendas físicas, diz Serasa

15/06/2021 | 18:20



O comércio físico brasileiro registrou alta de 13,7% nas vendas para o Dia dos Namorados em relação ao ano passado. O crescimento registrado foi recorde de toda a série histórica do índice para a data comemorativa e mais expressivo que o Dia das Mães deste ano, que registrou aumento nas vendas de 6% em relação a 2020. Os dados são da Serasa Experian.

Na comparação entre os fins de semana que antecederam o Dia dos Namorados, o aumento foi de 3,2%, e na cidade de São Paulo, o aumento das vendas comparado com o ano passado foi de 11,3%.

No entanto, para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, é necessário ter cautela na análise dos dados porque a crise do ano passado, causada pela pandemia e a consequente queda generalizada nas vendas, "faz com que o número recorde (13,7%) se torne apenas uma recuperação parcial".