Rede de hortifruti inaugura segunda unidade na região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



15/06/2021 | 17:08



O Oba Hortifruti irá inaugurar a segunda unidade na região na próxima quinta-feira (17). Localizada no Centro de São Bernardo, a loja gerou 130 empregos e terá conceito diferenciado, inspirado em fazendas. A rede, que conta com 60 estabelecimentos em todo País, já está presente no bairro Jardim, em Santo André, desde 2020. O investimento não foi divulgado.

Segundo Janaína Borges, gerente de marketing da rede de hortifruti, o município são-bernardense se destacou em razão do constante desenvolvimento. A loja tem 1.081 m² e comercializa produtos dos setores de frios e laticínios, açougue, adega, mercearia, floricultura, padaria, hortifruti e rotisseria.

O Oba Farm apresenta referências que lembram uma fazenda. Toda fachada da loja é de madeira, fazendo alusão a um celeiro. “Trouxemos um pedaço da fazenda para a cidade. Todos podem esperar um espaço totalmente acolhedor e preparado para proporcionar uma experiência diferenciada no momento das compras”, afirmou Janaína.

Impulsionado pela pandemia, o estabelecimento também dispõe de e-coomerce, aplicativo e Whatsapp para as compras on-line. Para atrair a clientela de todas as idades, o hortifruti aposta em personagens lúdicos para interagir com os consumidores no momento das compras, como a Banan Esportista, o Papagaio Contador de Histórias, o Tomate Bombadão e o Sapo Cantor.