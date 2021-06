Ribeirão Pires apresenta plano de retomada das aulas presenciais ao MP

Do Diário do Grande ABC



15/06/2021 | 17:08



A secretária de Educação de Ribeirão Pires, Rosi de Marco, se reuniu na tarde desta terça-feira (15) com a promotora de Justiça da cidade, Maria Cecília Alfieri Nacle, e com o dirigente regional de ensino, Edson Donizetti Porto, para apresentar o Plano de Retomada Segura das aulas presenciais na rede municipal. As aulas presenciais estão previstas para serem retomadas no dia 28 de julho.

No encontro, Rosi explanou sobre os preparativos para receber os alunos nas 33 unidades escolares do município, bem como sobre os projetos de estruturação e investimentos que a prefeitura vem executando. “Estamos em constante diálogo com o MP e queremos mostrar para toda a sociedade o quanto estamos preocupados e preparados”, disse.

A promotora disse estar convencida de que o município apresenta condições para retomar as aulas presenciais, respeitando o escalonamento de 35% da capacidade do sistema. “Ribeirão Pires tem encarado com propriedade o desafio de conciliar os diversos interesses de todos os envolvidos no sistema educacional. Com a adoção de todos os protocolos de segurança, acredito que a cidade está sim preparada”, comentou.



Vigilância Sanitária

Paralelamente à reunião da secretária com o MP, diretores das escolas municipais estiveram reunidos com a enfermeira da Vigilância Sanitária, Íris Bento, para conhecer as diretrizes de retomada das atividades presenciais. A reunião faz parte de uma série de encontros previstos com os trabalhadores da rede de ensino, a fim de esclarecer o Plano de Retomada Segura que será adotado pelo município.