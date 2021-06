Lançamento de livro sobre Aron Feldman acontece nessa sexta-feira

da Redação



15/06/2021 | 17:10



O lançamento do livro Aron Feldman - Cinema nas veias, sobre a vida do cineasta gaúcho, acontece nesta sexta-feira, dia 18. O evento acontece das 14h30 às 16h, será realizado dentro do evento da 4ª SACT (Semana de Arte, Cultura e Tecnologia) da UFABC (Universidade Federal do ABC), como parte do calendário comemorativo dos 15 anos da universidade.

O livro que conta a vida do cineasta Aron Feldman é escrito pelo seu filho Cláudio Feldman através do patrocínio do Fundo Municipal de Cultura de Santo André de 2019. Além da biografia, a obra traz a filmografia detalhada de Aron, a bibliografia sobre seu trabalho e a opinião de críticos e intelectuais sobre ele.



Participaram da mesa: Ida Feldman, filha do cineasta e mediadora, o escritor Claudio Feldman e Sérgio Alberto Feldman, historiador e professor na universidade federal do Espírito Santo no programa de mestrado e doutorado em história. A mesa terá também o cineasta Diaulas Ullysses para alinhar o bate-papo e as perguntas. No total, 10 participantes da live ganharão um livro cada, mediante a um sorteio.

O link da live é: https://youtu.be/SxKMUhVgpwY