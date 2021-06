Obituário - 16 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/06/2021 | 07:00



Pedro Fernandes Campanha

(Mirassol, São Paulo, 9-10-1937 – São Paulo, 9-6-2021)

Pedrinho Campanha veio mocinho para São Bernardo e sua família instalou-se no bairro Assunção. O jovem mariano fazia parte do coro da igreja do bairro, no tempo do monsenhor Jerônimo Noviello. Durante antes trabalhou na Garagem Municipal de São Bernardo.

Filho de João Francisco Campanha e de Maria José Campanha, Pedrinho parte aos 83 anos. Deixa a esposa Virgina Piva Campanha e os filhos Edson José e Marcos Alberto. Está sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



SANTO ANDRÉ

Anna Frey Hammel, 90. Natural de Porto Xavier (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cícera Maria da Conceição Theodoro, 85. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Silvério, 80. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Menegoni, 79. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Memorial Phoenix.

Matildes de Freitas do Prado, 79. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Luiz Gomes Bento, 78. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Músico. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Leonice do Nascimento Oliveira, 77. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Roberto Cordeiro, 74. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ozirio França da Silva, 74. Natural de Nova Canaã. Residia no Jardim Alvorada. Dia 12, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Pinheiro, 70. Natural de Flexeiras (Alagoas). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria de Almeida, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Penha de França, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Memorial Planalto.

Antonio Dantas dos Reis, 62. Natural de Santa Brígida (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Sampaio de Araujo, 61. Natural de Capitão de Campos (Piauí). Residia no Jardim Panorama, em Taboão da Serra (São Paulo). Autônomo. Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal de Taboão da Serra (São Paulo).

Edinália Nonato de Carvalho, 53. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Elias Baradelli, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Gerente comercial. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leandro Batista da Silva, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ipiranga, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Arlindo Antonio da Silva, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Lenerina Pereira Alves, 89. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Catarina Tebechrani, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Paulo, 88. Natural de Portugal. Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Alzira Aparecida Escudeiro, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Neide Leonilda Bassani, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Pinheiro Ferreira, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Penha de França, em São Paulo, Capital. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

José de Oliveira, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

José Eduardo Valdo, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

José Esposo Martinoni, 72. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Vanda Maria Aparecida Borges, 58. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Vicente Calixto Alves, 71. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Antonio Rodrigues, 91. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 12, em Diadema. Memorial Phoenix.

Raimunda Isabel de Sousa Pires, 85. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal.

Sonia Alves de Oliveira, 62. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

José Antonio da Silva Irmão, 62. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia na Vila Idealópolis. Dia 12. Cemitério Municipal.

Valdir da Silva, 57. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no Jardim Apurá. Dia 12. Cemitério Municipal.

Gisele Sumie Tamura, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Leandro Alves, 46. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto Neves Junior, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



M A U Á

Maria Amélia da Costa, 85. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.