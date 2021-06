Empresário de Dubai tenta alavancar carreira de Nego do Borel nos Estados Unidos - e funkeiro é criticado por posar no vaso sanitário: Não cansa de passar vergonha

15/06/2021 | 16:11



Nego do Borel vez ou outra protagoniza alguma polêmica - inclusive sendo acusado de ter agredido ex-namoradas, como por exemplo, Duda Reis. E tentando contornar a situação, e dar uma alavancada na carreira, o funkeiro está passando uma temporada em Miami, nos Estados, a convite de um famoso empresário que conheceu em março, em Dubai.

De acordo com o jornal Extra, esse empresário quer investir na carreira de Nego do Borel no exterior. Conhecido como Sultan, ele tem apresentado ao cantor brasileiros alguns importantes nomes da noite norte-americana - e tem bancado a estadia de seu mais novo cliente por lá.

Além disso, de acordo com a publicação, o ex de Duda Reis tem tentado chamar a atenção dos gringos por meio da ostentação. O funkeiro tem postado nas redes sociais registros de riquezas como colar de ouro, carro de luxo, além do seu dia a dia em um hotel cinco estrelas e noitadas em baladas.

Como a ideia é tentar emplacar a carreira lá fora, Nego do Borel não deve voltar ao Brasil tão cedo, ainda mais pelo fato de a mãe do cantor, Roseli Viana, estar sendo investigada após ser acusada de agredir a enteada, de oito anos de idade.

Além de ostentar nas redes sociais, Nego do Borel foi criticado recentemente por postar uma foto em que aparece sentado no vaso sanitário.

Rebelde, escreveu na legenda.

Os internautas logo comentaram:

Nada que esse cara faça tem graça.

Depois tá chorando com medo de ser cancelado, humildade zero.

Que fase, hein.

Esse aí não cansa de passar vergonha.

No último final de semana, inclusive, ele marcou presença na boate Liv, frequentada por Anitta, e conheceu o DJ Purp, que já trabalhou com famosos como Chris Brown.