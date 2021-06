Windows 10: veja como aumentar sua privacidade no sistema

Da Redação

Do 33Giga



15/06/2021 | 15:48



*Por Mauro Vicente

Por padrão, o sistema operacional Windows 10 coleta uma grande quantidade de dados e isso, claro, pode afetar sua privacidade. Entretanto, com alguns passos simples, usuários podem tomar medidas para evitar o problema.

O sistema operacional Windows 10 oferece mais opções de segurança do que qualquer versão anterior. As alternativas são tantas que a maioria dos usuários nem conhece todas elas. As permissões podem ser personalizadas para diversas áreas, como câmera, reconhecimento de voz, notificações, diagnósticos, contatos, informações da conta.

Por um lado, isso é bom diante da variedade de opções. Por outro, pode ser confuso. Isto porque com uma ampla gama de possibilidades, é difícil distinguir e encontrar as configurações de privacidade no o sistema operacional Windows 10 que, de fato, são importantes.

A seguir, cinco dicas sobre como interromper o fornecimento desnecessário de dados.

Controle os dados que a Microsoft coleta

Por padrão, o Windows 10 coleta dados de diagnósticos específicos de nossos PCs e os envia para a Microsoft. No menu “Iniciar-Configurações-Privacidade-Comentários”, você pode visualizar e ajustar as configurações. No entanto, lembre-se de que a Microsoft usa esses dados para manter o seu PC atualizado e ajudá-lo a solucionar problemas.

Desative experiências personalizadas

Também em feedback e diagnóstico, desmarque “Permitir que a Microsoft use os seus dados de diagnóstico, para fornecer a você uma experiência de usuário mais personalizada com dicas e recomendações relevantes”.

Permaneça anônimo

Em “Configurações – Privacidade – Informações da Conta”, desative a opção “Permitir que os aplicativos acessem meu nome, imagem e outras informações da conta”.

Evite rastreamento de publicidade

Na guia “Geral”, desmarque a opção “Permitir que aplicativos usem o identificador de publicidade, para mostrar anúncios interessantes com base no uso do aplicativo”.

Use um software anti-rastreamento

Deixe que os profissionais ocultem sua presença online e mantenham os anunciantes longe de você. Com um software anti-rastreamento, você pode controlar facilmente a maioria das configurações de privacidade da Microsoft e do sistema operacional Windows 10.

*Mauro Vicente é gerente regional de vendas para Latam da Avast Business