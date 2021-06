Em sua estreia na grama, Andy Murray avança em Queen´s; Medvedev cai em Halle

15/06/2021 | 15:01



Ex-número 1 do mundo e em quadra em seu tipo de superfície favorito, o britânico Andy Murray estreou com uma tranquila vitória nesta terça-feira no ATP 500 de Queen´s, em Londres, seu primeiro torneio na grama em 2021. Em pouco mais de uma hora, superou o francês Benoit Paire, 46.º colocado do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Cinco vezes campeão do torneio que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam que começará no próximo dia 28, Murray não vencia uma partida na grama desde 2018, no ATP 250 de Eastbourne, também na Inglaterra, e sua última vitória em Queen's havia sido na decisão de 2016.

Atualmente em 124.º lugar do ranking da ATP aos 34 anos, Murray tem sofrido com muitas lesões nos últimos anos. O britânico já passou por duas cirurgias no quadril e recentemente sofreu com um problema na virilha que também reduziu seu calendário. Em 2021, atuou em simples apenas no Challenger de Biella, na Itália, e nos ATPs de Montpellier (250, na França) e Roterdã (500, na Holanda), além de ter disputado a chave de duplas do Masters 1000 de Roma.

Murray agora terá a difícil missão de enfrentar o italiano Matteo Berrettini, número 9 do mundo e principal cabeça de chave do torneio, que venceu o compatriota Stefano Travaglia em dois tie-breaks - parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). A vitória mais recente do britânico contra um Top 10 foi sobre o alemão Alexander Zverev no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, no ano passado.

Em outro jogo desta terça-feira, o casaque Alexander Bublik foi mais um que passou pela primeira rodada. Ele derrotou o experiente francês Jeremy Chardy por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3 - e agora terá pela frente o convidado local Jack Draper, número 309 do mundo, que surpreendeu na estreia o italiano Jannik Sinner.

NA ALEMANHA - Após boa campanha em Roland Garros, onde nunca havia vencido até chegar às quartas de final neste ano, o russo Daniil Medvedev não largou bem na temporada de grama. Nesta terça-feira, o atual número 2 do mundo foi superado em sua estreia no ATP 500 de Halle, na Alemanha, caindo diante do local Jan-Lennard Struff com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

Na segunda rodada, Struff terá pela frente o americano Marcos Giron, que veio do qualifying e um dia antes venceu um duelo de dois tie-breaks com o canadense Vasek Pospisil, marcando o placar final de 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6).

Após o vice na grama do ATP 250 de Stuttgart, também na Alemanha, na semana passada, o canadense Felix Auger-Aliassime manteve o embalo e começou bem a disputa em Halle. Nesta terça-feira, venceu o polonês Hubert Hurkacz, atual campeão do Masters 1000 de Miami, em sets diretos (6/3 e 7/5). Na segunda rodada, irá desafiar o suíço Roger Federer, que um dia antes teve trabalho com o saque do belorusso Ilya Ivashka, mas também avançou em sets diretos.

Outros dois dos principais candidatos ao título abriram campanha nesta terça-feira e tiveram pela frente adversários do mesmo país. Tanto o alemão Alexander Zverev como o russo Andrey Rublev não deram chances a seus compatriotas e garantiram vaga na segunda rodada.

Zverev teve trabalho para fazer valer a condição de cabeça de chave número 3 e só conseguiu superar Dominik Koepfer no terceiro set, com o placar final de 6/4, 3/6 e 6/3. Agora o alemão terá pela frente o francês Ugo Humbert, que venceu de virada o americano Sam Querrey por 2 a 1 - parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5).

Rublev teve um rival ainda mais perigoso em sua estreia em Halle, mas conseguiu controlar melhor o compatriota Karen Khachanov e levou a melhor em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-5). O próximo oponente no caminho do russo será o australiano Jordan Thompson, que na segunda-feira tirou o convidado local Daniel Altmaier.