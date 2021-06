Zé Felipe e Virgínia Fonseca dão detalhes sobre vida sexual depois do nascimento da filha: - Não pode arriscar

15/06/2021 | 14:10



Zé Felipe e Virgínia Fonseca responderam perguntas dos seguidores em um vídeo no canal do YouTube da influenciadora! Eles foram questionados se já tiveram relações sexuais depois do nascimento da filha, Maria Alice, que veio ao mundo no final do mês de maio.

- Não pode. Tem ponto, disse Zé Felipe.

- Imagina arrebenta um ponto?!, falou Virgínia.

O cantor sertanejo, então, respondeu:

- Deus me livre.

A influenciadora ainda disse:

- Zé Felipe pouco desesperado... Eu também pouco desesperada. A gente com uma criança recém-nascida.

- Não pode arriscar. Vai tirar os pontos já já. Aí vai dar certo, acrescentou Zé Felipe.

Uma pessoa também perguntou:

A primeira vez que vocês tiveram relações, ficaram nervosos?

- Você ficou nervoso?, indagou Virginia.

- Não, respondeu o cantor.

- Eu também não, concluiu ela.