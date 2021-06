Opera GX: navegador gamer para smartphones é lançado oficialmente

Da Redação

Do 33Giga



15/06/2021 | 13:18



Hoje (15), a Opera apresentou oficialmente o Opera GX para celular. Trata-se do primeiro navegador mobile gamer do mundo – ele construído especificamente para quem gosta de jogar no smartphone.

A versão móvel do Opera GX está disponível a partir de hoje para os dois principais sistemas de celulares. Você pode baixar gratuitamente o navegador mobile gamer nas lojinhas do iOS e do Android.

O navegador mobile gamer Opera GX para celular tem recursos que já estão presentes na versão desktop do browser (compatível com Windows e macOS). Entre eles, destacam-se:

“GX Corner” para manter os jogadores informados sobre as últimas notícias e promoções de jogos

Design inspirado em jogos com vários temas de cores nos modos escuro e claro; “Botão de ação rápida” (FAB) para navegação com uma mão com feedback tátil

Um bloqueador de anúncios integrado, um bloqueador de diálogo de cookies e proteção contra mineradores de criptomoedas; “Fluxo” para conectar facilmente o Opera GX móvel e o Opera GX desktop com um código QR simples – envie arquivos e mensagens entre navegadores com facilidade. Perfeito para compartilhar orientações e tutoriais.

A versão do navegador mobile gamer Opera GX entrou em beta em maio de 2021. Esses primeiros usuários forneceram feedback e recomendações que ajudaram a moldar e refinar o browser, que agora está pronto para um público mais amplo.

No vídeo, confira mais detalhes do navegador mobile gamer Opera GX.