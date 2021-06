Canil para pets, wi-fi e mais: conheça os serviços dos parques do SeaWorld

Redação

Do Rota de Férias



15/06/2021 | 12:57



Os parques do SeaWorld, grupo que administra os complexos SeaWorld Orlando, Busch Gardens Tampa e Aquatica Orlando, figuram entre as principais atrações turísticas da Flórida, nos Estados Unidos. Além das experiências divertidas, os locais contam com serviços úteis e práticos que facilitam a rotina dos visitantes. Confira os principais!

Serviços dos parques do SeaWorld

1. Espaço pet

Algumas comodidades já ficam disponíveis aos visitantes antes mesmo da entrada nos parques. Se o viajante está acompanhado de seu pet, o SeaWorld e o Busch Gardens oferecem canis que podem ser alugados por dia para deixar o animalzinho em um ambiente climatizado e seguro durante o período da visita.

Vale a pena destacar que animais de serviço são permitidos dentro dos parques do SeaWorld.

2. Armários e itens proibidos

Antes das catracas de cada parque também ficam localizados armários para aluguel, que podem acomodar itens não necessários ou não permitidos dentro dos parques. É importante destacar que as pessoas não podem acessar os complexos com objetos cortantes e alimentos e bebidas – exceto comida de bebê e garrafas de água que não sejam de vidro. Quem tem restrições alimentares devem entrar em contato com os complexos para checar informações específicas.

3. Acessibilidade e mais

Uma vez dentro dos parques, é possível alugar alguns tipos de veículos que ajudam no deslocamento. Entre eles, carrinhos de bebê, cadeiras de rodas e cadeiras elétricas.

A maioria das atrações no SeaWorld e Busch Gardens são acessíveis para pessoas em cadeiras de rodas, incluindo lugares especiais nos shows. No Aquatica Orlando, entretanto, há escadas para chegar até o topo dos toboáguas, devido à característica de ser um parque aquático.

Os visitantes com deficiências podem fazer parte do Programa de Acessibilidade, que oferece acesso prioritário nas principais atrações. Para isso, basta ir ao balcão de informações para se cadastrar.

4. Ambientes diversificados e conveniência

Fraldários, ambientes silenciosos para autistas, enfermaria e caixas eletrônicos também podem ser encontrados pelos parques. Além disso, algumas áreas dos complexos contam com outros armários. Eles ficam próximos às principais atrações (muitas delas não permitem que os visitantes levem itens como mochilas) e podem ser alugados por hora.

Confira aqui excelentes opções de pacotes de viagens para os EUA.

5. Wi-fi e carregamento para smartphones

Os parques oferecem wi-fi gratuito aos visitantes, entretanto, o sinal pode variar de acordo com a localização. Além disso, ainda é possível encontrar algumas estações para carregar os celulares no SeaWorld e no Busch Gardens.

6. Transporte para o Busch Gardens

Outro ótimo benefício que o Busch Gardens oferece a todos os visitantes que já possuem o ingresso é o transporte gratuito saindo de diversos pontos de Orlando, incluindo o próprio parque SeaWorld. O serviço deve ser agendado previamente pela internet. Entretanto, atualmente, ele está suspenso por causa da pandemia de covid-19.

