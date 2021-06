Dicas para passar férias inesquecíveis em Portugal

Publieditorial

Do Rota de Férias



15/06/2021 | 12:57



Portugal é o destino de muitos viajantes que procuram bom entretenimento, cultura diferenciada e um pouco de aventura. Repleto de atrações interessantes, o país costuma conquistar os turistas com seus passeios e cartões-postais.

A noite portuguesa, por exemplo, oferece um bom entretenimento. Há também a opção de curtir a viagem com casino online (disponível para qualquer um com uma conexão com a internet) sem sair do hotel.

Carolina Fiel (clique aqui para saber mais sobre ela), redatora, separou neste artigo uma série de dicas para quem quer passar férias inesquecíveis em Portugal. Confira!

Defina os locais que vai visitar

O ponto inicial de todo o planejamento para o viajante que quer passar férias inesquecíveis em Portugal é entender exatamente para onde quer ir no país. Ao contrário do que parece, esta pode ser uma tarefa bem difícil, já que Portugal é conhecido por ser pequeno, porém cheio de riquezas culturais e naturais resumidas em vários pontos turísticos que valem a visita.

No momento de escolha dos locais, o viajante deve levar em conta as seguintes variáveis:

Tempo de viagem

O tempo disponível pode não ser o suficiente para visitar todos os lugares. Por isso, é preciso avaliar as possibilidades e escolher os locais a partir disso, para que o tempo seja utilizado da melhor forma na viagem.

Objetivo da viagem

O objetivo da viagem também é importante. Muitos viajantes não pensam muito nisso. Se o seu objetivo é mais cultural, visite os centros históricos para saber mais sobre o país. Caso o foco seja entretenimento, vale a pena visitar as casas de festa e os casinos disponíveis em Portugal.

O orçamento

Esta é parte fundamental, já que o orçamento de viagem, assim como o tempo disponível, tem de ser utilizado de forma eficiente. Caso contrário, o viajante pode acabar sem fundos em um país bem longe de casa.

Avalie e faça o planejamento do seu orçamento, para que ele seja gasto de forma consciente e permita visitar todos os locais desejados. É importante lembrar que Portugal utiliza o Euro, uma moeda muito valorizada no mundo inteiro. Por isso, vala a pena ficar atento ao câmbio.

Avalie qual a melhor época para fazer sua viagem

Um grande erro entre os viajantes é não pesquisar sobre as épocas do ano e as temperaturas do local antes de viajar. Mesmo que o país possua um clima mais ameno, existem partes de Portugal que podem castigar os viajantes durante os passeios.

No verão, por exemplo, o viajante que passa pelas áreas litorâneas do país pode encontrar um calor moderadamente forte. Já o inverno é ameno em algumas regiões e intenso em outras, que até contam com neve.

Tanto o inverno quanto o verão são épocas de alta procura em Portugal. Por isso, o viajante encontra ruas cheias e produtos mais caros. A dica é viajar no outono ou na primavera do país, quando o clima, a movimentação e até os preços são melhores.

Planeje a compra do seguro viagem e dos ingressos

O seguro viagem é um ponto importante, mas negligenciado por muitos viajantes. É preciso lembrar que vários imprevistos podem acontecer durante os passeios. Por isso, a melhor opção é estar protegido.

Em Portugal, o viajante não entra se não possuir o seguro de viagem internacional, assim como na grande maioria dos países da Europa. O passageiro deve se certificar de ter emitido o seu seguro de viagem corretamente antes mesmo de chegar ao aeroporto. Caso contrário, corre risco de nem poder sair de lá.

Além disso, os viajantes mais preparados sabem que devem comprar ingressos dos pontos turísticos com certa antecedência. Isso vai ajudar a evitar problemas no momento da visita – em alguns casos, por exemplo, as entradas são mais caras para quem compra em cima da hora.

Top 5 melhores destinos de Portugal

Abaixo, confira uma seleção com os cinco melhores destinos para visitar em Portugal. A lista é baseada em fatores como popularidade, facilidade de acesso e nível cultural.

Lisboa

A capital do país fica em primeiro lugar da lista. Ela possui tudo que o viajante precisa para se divertir, com uma boa dose de cultura e entretenimento para todos os gostos.

Quarteira

Para quem gosta de litorais mais reservados e tranquilos, com praias de areia branca e um bom clima receptivo, a Quarteira é o lugar certo. Em sua história, a praia era uma antiga aldeia de pescadores que se tornou um ponto turístico forte em Portugal por sua beleza e tranquilidade mesmo em alta temporada.

Ponta Delgada

Além de belas praias, Ponta Delgada carrega muito da história de Portugal. É possível conhecer casas de época e grandes monumentos que contam, pouco a pouco, toda a história do país.

Funchal

Esta é uma cidade localizada na Ilha da Madeira, que se destaca pela gastronomia característica clássica portuguesa. O local também abriga praias onde os viajantes podem fazer passeios especiais, como nadar com golfinhos.

Castelo de Santa Maria da Feira

Para o viajante que quer conhecer grandes monumentos culturais, o Castelo de Santa Maria da Feira é a melhor pedida. Ele é um castelo gigante de pedra e cheio de história, que foi construído no século XI é considerado o mais antigo de Portugal.