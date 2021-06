Grupo educacional prevê ao menos cinco unidades na região até 2022

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



15/06/2021 | 12:20



A rede Luminova, do grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro), planeja abertura de pelo menos cinco escolas no Grande ABC até 2022. Objetivo é ingressar em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá e iniciar as operações no ciclo escolar 2022/2023. Para isso, a empresa aderiu ao modelo de franquias e busca franqueados em potencial para aportar na região. Cada unidade demanda investimento de R$ 4,7 milhões e deve gerar aproximadamente 50 empregos. A escola contempla alunos do ensino fundamental 1 e 2, e do ensino médio.

Nathan Schmucler, diretor geral da Luminova, explicou que as cidades foram selecionadas porque possuem cerca de 445 mil crianças em idade escolar das classes B e C, que compõem o público-alvo da rede. Além disso, a avaliação é a de que a região ainda é carente de escolas do perfil low cost (baixo custo), com mensalidades que partem de R$ 750. Entre os diferenciais, estão a adoção de metodologias ativas, uso de tecnologias aplicadas e inglês na grade diária, visando preparar os jovens para o mercado de trabalho.

Atualmente, a rede conta com quatro unidades próprias e uma franquia na Capital e em Sorocaba. Em 2020, o faturamento foi de R$ 17 milhões e a meta é abrir 100 escolas nos próximos cinco anos, mesmo com a pandemia. Conforme publicado pelo Diário, no Grande ABC, a migração de estudantes da rede privada para a pública cresceu 399% até junho do ano passado após redução de renda das famílias em razão da crise sanitária.

“Temos o percentual de alunos que vai chegar (na Luminova) porque os pais pagavam uma escola (com mensalidade) de R$ 1.500 e percebeu que pode colocar o filho numa escola com ensino de qualidade por um preço mais acessível. Já quando tivermos crescimento econômico, somos favorecidos porque quem está saindo de uma rede pública, vai nos procurar. Estamos no meio do caminho”, afirmou Schmucler.

Segundo o diretor geral da Luminova, a rede está em estágio inicial de negociação com dois possíveis franqueados que demonstraram interesse em abrir unidades na região. Ele explica que buscam não apenas abrir novas escolas, mas também escolas que já estão abertas e querem adotar o nome, modelo de negócios e de ensino da rede. Inicialmente, o investimento é de R$ 1,1 milhão para despesas operacionais, como taxa de franquia e marketing de lançamento. Os outros R$ 3,7 milhões, que podem ser financiados, são destinados a adaptação do prédio e do mobiliário.