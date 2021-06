Realidade Aumentada: criadores de Pokémon GO anunciam jogo de Transformers

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/06/2021 | 12:18



A Niantic, desenvolvedora de games responsável por Pokémon GO, anunciou nesta segunda-feira (14) que lançará um jogo de Transformers baseado em Realidade Aumentada (RA). Batizado de Transformers: Heavy Metal, o título está sendo produzido em parceria com a Hasbro – fabricante dos brinquedos da marca – e o estúdio Very Very Spaceship.

A ideia é trazer a mesma dinâmica do Pokémon GO para o jogo de Transformers. Na prática, os usuários farão parte da Guardian Network, grupo de humanos que se uniu aos Autobots em uma guerra contra os Decepticons. O jogador deve explorar as localidades próximas, coletar recursos e lutar contra os inimigos em batalhas por turno, sejam individuais, sejam com amigos.

O jogo de Transformers será lançado ainda em 2021. A Niantic anunciou que, em breve, ele estará disponível em versão teste para mercados selecionados, como Nova Zelândia e Japão. O resto do mundo, por sua vez, deve receber a novidade apenas no final do ano. Enquanto isso, é possível fazer um pré-registro no site oficial para ficar por dentro das novidades do game.