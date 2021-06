Ex-Polegar Alan Frank sofre acidente de moto e fratura a coluna: - Dói bastante

15/06/2021 | 12:10



Na última segunda-feira, dia 14, Alan Frank, que fez parte da boyband Polegar nos anos 80 e 90, usou o Instagram para revelar aos seguidores que sofreu um acidente de moto no sábado, dia 12. Internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo ele, que hoje trabalha como médico oftalmologista, fez um vídeo para explicar o que aconteceu:

- Infelizmente, no sábado [dia 12], eu sofri um acidente de moto. Uma moto caiu na minha frente e acabou me derrubando, e quando eu estava me levantando, tinha uma outra moto que vinha atrás e acabou me atropelando. Eu me machuquei bastante e fui socorrido aqui no [Hospital Albert] Einstein e sofri fraturas na coluna, na coluna lombar (...).

Em seguida, continuou:

- O tratamento é conservador, não precisarei de cirurgia, mas dói bastante. Eu estou aqui à base de morfina, medicamentos bem fortes, usando colete. Vou ter que ficar de molho um tempinho aí (...). Eu vou ficar bem. O prognóstico é bom. Muito obrigado por estarem comigo, obrigado pelas orações.

Vale citar que em junho de 2020 Alan ficou internado e intubado por 27 dias após contrair o coronavírus.

O grupo Polegar foi criado por Gugu Liberato em 1988. A boyband tinha, como formação original, os integrantes Alex Gill, Rafael Ilha, Marcelo, Alan Frank e Ricardo Costa.