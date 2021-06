Por conta da Copa América, CBF altera datas e horários de 14 jogos do Brasileirão

15/06/2021 | 11:56



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou alterações em horários e dias de 14 jogos da tabela do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu para que partidas, entre a quarta e a sétima rodada, não coincidam com as da Copa América, que está sendo disputada no Brasil.

Pela primeira fase da competição, a seleção brasileira ainda tem pela frente o Peru, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, a Colômbia no dia 23, também às 21 horas, novamente no Engenhão, e o Equador no dia 27, às 18 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

O jogo entre Cuiabá e Grêmio, em Cuiabá, por exemplo, não precisará ser adiado em função da Copa América, que ocupa a Arena Pantanal na primeira fase da competição, a exemplo do que aconteceu com a partida entre o time do Mato Grosso e o Atlético Goianiense, na rodada passada, que seria na segunda-feira.

A CBF aceitou a realização do jogo pela quinta rodada no estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, recém-reformado pela prefeitura de Cuiabá e que está sob posse da Conmebol para treinamentos das seleções que disputam a competição continental. Desta forma, o duelo do Cuiabá contra os gaúchos está mantido para o próximo domingo, mas com o horário antecipado das 20h30 para as 16 horas (de Brasília).

Confira como a tabela do Brasileirão ficou depois da alteração por conta da Copa América:

QUARTA RODADA

17/06 - 16 horas - Ceará x Bahia (Arena Castelão)

17/06 - 19 horas - Sport x Grêmio (Ilha do Retiro)

QUINTA RODADA

19/06 - 21 horas - Flamengo x Red Bull Bragantino (Maracanã)

20/06 - 16 horas - Cuiabá x Grêmio (Dutrinha)

SEXTA RODADA

23/06 - 19 horas - São Paulo x Cuiabá (Morumbi)

23/06 - 19 horas - Red Bull Bragantino x Palmeiras (Nabi Abi Chedid)

24/06 - 19 horas - Chapecoense x Internacional (Arena Condá)

24/06 - 21h30 - Grêmio x Santos (Arena do Grêmio)

24/06 - 21h30 - Bahia x Athletico-PR (Pituaçu)

SÉTIMA RODADA

27/06 - 20 horas - Palmeiras x Bahia (Allianz Parque)

27/06 - 20 horas - Grêmio x Fortaleza (Arena do Grêmio)

27/06 - 20 horas - Athletico-PR x Chapecoense (Arena da Baixada)

27/06 - 20h30 - Santos x Atlético-MG (Vila Belmiro)

27/06 - 20h30 - Ceará x São Paulo (Arena Castelão)