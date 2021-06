PI/secretário: vacinação de mulheres cedo é 'para voltarem logo pra fazer comida'

15/06/2021 | 11:29



O presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, Gilberto Albuquerque, afirmou nesta segunda-feira, 14, que a organização dos horários da vacinação contra a covid-19 na cidade seria "para as mulheres voltarem logo pra fazer a comida cedo".

A declaração foi dada em entrevista à TV Clube, afiliada Rede Globo no Estado do Piauí nesta segunda-feira. O repórter havia questionado o presidente da Fundação a respeito dos horários de vacinação contra a covid-19 na capital, que estão divididos entre mulheres no período da manhã, das 9h às 13h, e homens no período da tarde, das 13h às 17h.

'Brincadeira'

Segundo nota da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, a escolha da priorização das mulheres na vacinação se deu devido ao "reconhecimento por elas terem o dom da vida". A respeito da fala do presidente, a assessoria informou que "a declaração foi em tom de brincadeira e reconhecimento de que as mulheres exercem mil funções no seu dia a dia, seja como profissionais, mães, donas de casa, filhas, avós ou netas".