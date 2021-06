WhatsApp Pay: veja dicas para aumentar sua segurança no sistema de pagamentos

Da Redação

Lançado recentemente no Brasil, o Whatsapp Pay permite – como o nome indica – realizar pagamentos via WhatsApp. Ele foi desenvolvido com intuito de permitir transferências entre usuários do app sem precisar pagar taxas ou acessando outras plataformas bancárias.

O aplicativo, que já conta com a função de ligações e chamadas de vídeo, agora também pode receber transações dentro da própria ferramenta apenas de CPF para CPF, por enquanto. Os pagamentos via WhatsApp para empresas ainda não está disponível.

De acordo com Marcio D’Avila, especialista em segurança digital e consultor técnico da Certisign, é preciso ter alguns cuidados para usufruir da ferramenta com segurança e evitar dor de cabeça. Mesmo porque enviar ou receber pagamentos via WhatsApp é extremamente fácil – o que atrai golpistas, claro.

A seguir, 33Giga e D’Avilla indicam pontos a se ficar atento quando o assunto é WhatApp Pay.

Ative a confirmação em duas etapas no seu WhatsApp

Este recurso adiciona uma camada de segurança no acesso ao seu aplicativo por meio da criação de uma senha, chamada PIN. É importante, também, neste processo, cadastrar um e-mail que servirá para proteger a sua conta e redefinir o seu PIN caso você o esqueça.

Não envie, compartilhe ou informe códigos de verificação

Ao compartilhar, o aplicativo pode ser clonado e, por consequência, transações podem ser realizadas sem consentimento ao compartilhar essa informação.

Evite fazer transações usando redes públicas (wi-fi gratuito)

Caso não tenha outra opção, ao se conectar, veja se a rede é segura e, portanto, se está protegida por um Certificado SSL: observe se há a letra “S” no HTPP, ficando HTTPS, e cadeado no navegador. Clique no cadeado e veja se o Certificado emitido está em nome da página onde você está. Redes sem Certificado SSL colocam em risco seus dados, que podem ser interceptados por terceiros.

Instale aplicativos somente a partir da loja do seu sistema operacional

Ao baixar apps de fontes desconhecidas, cibercriminosos podem ter acesso aos contatos e a tudo que há em seu dispositivo, inclusive seu WhatsApp.

Apenas acesse links confiaveis

Mesmo que seja o contato de um amigo ou parente não clique no link – ou faça a transferência. Os cibercriminosos, também, estão criando contas falsas, na qual clonam a lista de contatos para solicitar o envio de valores e distribuir malwares.

Ainda sobre enviar e receber pagamentos via WhatsApp, o especialista salienta a importância de deixar o perfil no modo privado. “Esta configuração reforça a segurança do app permitindo escolher como compartilhar informações com todas as pessoas que você está conversando ou somente com as que estão salvas como contatos da sua agenda”, finaliza