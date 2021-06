Juros: taxas longas operam estáveis e curtas têm viés de alta em véspera de Copom

15/06/2021 | 09:54



Os juros futuros operam estáveis na manhã desta terça-feira, 15, num dia de agenda fraca, e com viés de alta nos curtos nesta véspera de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na qual espera-se uma alta de 75 pontos-base da Selic, para 4,25% ao ano, e um comunicado mais duro. A liquidez ainda é bem reduzida. No radar está o leilão de NTN-B do Tesouro (11h). Às 9h36, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava estável em 8,48% O DI para janeiro de 2023 exibia taxa de 6,97%, a mesma do ajuste anterior, e o para 2022 exibia máxima de 5,38%, de 5,34% no ajuste de segunda-feira.