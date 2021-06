Ticiane Pinheiro reúne amigas para celebrar aniversário antecipadamente: Todas testadas

15/06/2021 | 09:10



Ticiane Pinheiro usou o Instagram na última segunda-feira, dia 14, para compartilhar com os fãs e seguidores que já iniciou as comemorações de seu aniversário. A apresentadora da Record TV completará 45 anos de idade na quarta-feira, dia 16, e já resolveu celebrar com as amigas.

Amigas de infância. Amigas de uma vida toda. Que delícia poder começar a semana já comemorando meu niver com vocês. Nem o tempo, nem a pandemia conseguem separar o carinho, o amor, o respeito e as histórias que temos juntas? Ai que delícia que foi esse encontro, escreveu ela na legenda da publicação.

Tici, que curtiu o fim de semana no sítio com a família, ainda ressaltou que ela e as amigas fizeram teste de Covid-19 antes do encontro.

Todas testadas e em breve todas vacinadas, finalizou.