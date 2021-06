Ex-A Fazenda, Raissa Barbosa passa a madrugada no hospital após crise de choro: -Não aguento fingir

15/06/2021 | 09:10



A ex-A Fazenda, Raissa Barbosa passou a madrugada desta terça-feira, dia 15, no hospital após mostrar uma crise de choro em suas redes sociais. A influenciadora afirmou que não queria aparecer chorando, mas que não conseguia esconder que não estava bem.

- Do fundo do meu coração, não queria vir chorar de novo aqui, como chorei varias vezes. Mas eu não aguento mais fingir que eu estou bem! Eu não estou bem e eu não sei com quem eu falo, não sei o que eu faço. Vocês não têm noção, disse em um vídeo em meio às lágrimas.

Após as publicações viralizarem nas redes sociais, o empresário de Raissa, Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, publicou um vídeo afirmando que estava no apartamento de Raissa após ver a sequência de mensagens dela.

Ele explicou que não encontrou Raissa no local, mas soube que ela havia sido hospitalizada. Danilo não especificou o motivo, mas revelou que havia encontrado sangue no apartamento da artista.

- Eu estou aqui na recepção do prédio da Rai, consegui subir no apartamento, tinha algumas manchas de sangue, de algum ferimento que ela fez nela mesmo. Ela está no hospital, a gente vai tentar identificar qual é o hospital. Eu estou esperando a Jake e Mariano chegarem aqui para me encontrar, mas graças a Deus, ela tá no hospital. Eu vou avisando vocês, disse ele.

Mais tarde, Danilo reapareceu no Instagram e publicou uma imagem em que aparece segurando as mãos de Raissa no hospital.

Está tudo bem. Estou aqui com ela, escreveu.

Raissa também voltou a aparecer no Instagram e em uma selfie, escreveu:

Já tive alta. Estou na casa do meu empresário, Danilo.

No Twitter, o nome da modelo ficou entre os assuntos mais comentados da rede social no Brasil. Fãs e internautas demonstraram apoio à Raissa, que durante A Fazenda revelou que tem transtorno de personalidade borderline.

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.