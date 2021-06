Trans Cabo Frio: trilha de 53 km vai cruzar a cidade de ponta a ponta

Redação

Do Rota de Férias



15/06/2021 | 07:56



Quem gosta de caminhar pela natureza poderá atravessar a cidade de Cabo Frio (RJ) a pé por meio da Trans Cabo Frio. O projeto é formado por sete trilhas, que totalizam 53 quilômetros de extensão e interligam as regiões de Arraial do Cabo e Barra de São João. A iniciativa está em desenvolvimento e a previsão é de que todos os trechos sejam inaugurados até o final de 2021.

Trans Cabo Frio: primeiro trecho inaugurado

Para comemorar os 10 anos de criação do Parque Estadual da Costa do Sol, Cabo Frio inaugurou a sinalização do primeiro trecho da Trans Cabo Frio, que faz parte do Sistema Brasileiro de Trilhas. O belíssimo percurso revela atrativos como Ilha do Japonês, Farol da Lajinha, Praia Brava, Caverna dos Escravos e Ponta do Chapéu.

O trajeto de sete quilômetros (ida e volta), chamado de “Boca da Barra”, tem início no bairro da Ogiva, ao lado do Hotel Porto Veleiro, e segue até a Praia das Conchas. De nível moderado, o roteiro dura cerca de três horas.

A Trans Cabo Frio é uma das apostas da prefeitura da cidade para fortalecer o ecoturismo, uma modalidade que passou a ser ainda mais valorizada durante a pandemia. “Não dá para fazer tudo no mesmo dia. Então, a ideia é que as pessoas passem uma ou mais noites aqui, e aproveitem também nossos outros atrativos”, comenta Carlos Cunha, secretário de turismo de Cabo Frio.

