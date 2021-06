CPI da Alemanha final sobe 0,5% em maio ante abril e avança 2,5% em um ano

15/06/2021 | 07:16



O índice de preços ao consumidor da Alemanha avançou 0,5% em maio ante abril, segundo a leitura final informada nesta terça-feira, 15. pela Destatis, agência oficial de estatísticas do país. Na comparação anual, o avanço foi de 2,5%. As duas variações vieram em linha com a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. De acordo com a Destatis, a alta anual da inflação - registrada pelo quinto mês consecutivo - de maio é a maior desde setembro de 2011.