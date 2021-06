Bolsas da Ásia fecham sem direção única, na expectativa para reunião do Fed

15/06/2021 | 07:13



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, 15, na expectativa para o resultado da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) desta semana.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,96% em Tóquio hoje, a 29.441,30 pontos, com a ajuda de ações de farmacêuticas e ligadas a bens de consumo, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,20% em Seul, a 3.258,63 pontos, nova máxima histórica, e o Taiex registrou ganho de 0,92% em Taiwan, a 17.371,29 pontos, na volta de um feriado.

Já na China continental e em Hong Kong, os mercados ficaram no vermelho, depois de não operarem ontem em função de um feriado. Pressionados por ações financeiras e de mineradoras, o Xangai Composto caiu 0,92%, a 3.556,56 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composite recuou 0,83%, a 2.387,91 pontos. O Hang Seng, por sua vez, teve baixa de 0,71% em Hong Kong, a 28.638,53 pontos.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo aguardam a reunião do Fed, que começa hoje e será concluída na quarta-feira. Não há previsão de mudanças na política monetária, mas o BC americano irá divulgar novas projeções econômicas e avaliar o quadro atual nos EUA, em meio a preocupações com a inflação doméstica, que está em seu maior patamar em quase 13 anos.

Nos últimos meses, cresceram temores de que pressões inflacionárias possam levar o Fed a antecipar a normalização de sua política, à medida que os EUA se recuperam com vigor dos choques da pandemia de covid-19.

Na Oceania, a bolsa australiana renovou recorde de fechamento nesta terça-feira, também ao retornar de um feriado. O S&P/ASX 200 avançou 0,92% em Sydney, a 7.379,50 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).