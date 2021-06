Matehus Mangolin aguarda para definir futuro no EC São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/06/2021 | 00:01



Autor de um gol simbólico na campanha do EC São Bernardo que terminou no vice-campeonato da Série A-3 de 2020, o meia Matheus Mangolin aguarda a definição do clube sobre a participação na Copa Paulista para decidir seu destino. Segundo ele, que marcou um dos gols na vitória sobre o Desportivo Brasil por 3 a 1, em partida que o Cachorrão estava com quase duas dezenas de desfalques por Covid-19, lesão ou suspensão (foi para o jogo com apenas 13 jogadores à disposição), seu momento é de expectativa sobre o que acontecerá no restante da temporada.

“Ainda não sei como ficará minha situação, mas penso bastante em renovar com o EC São Bernardo caso dispute a Copa Paulista. Porém, também analiso algumas propostas. Espero que em breve eu consiga definir tudo isso”, projetou Mangolin, que lamentou o rebaixamento do Cachorrão de volta para a Série A-3 depois de fazer a segunda pior campanha na A-2 deste ano. “O acesso foi fruto de muito trabalho. Porém, não conseguimos nos adaptar rapidamente na Série A-2 e sofremos muito com a posição que acabamos no torneio. Não faltou vontade e nem comprometimento dos atletas com o clube”, concluiu.