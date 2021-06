Rômulo pode não ser candidato a deputado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/06/2021 | 00:53



A candidatura do secretário de Planejamento e ex-vereador de Mauá, Rômulo Fernandes, a deputado estadual pelo PT local parecia certa. Parecia. Nas últimas semanas, tem crescido movimento interno no petismo para que o governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) evite ter candidaturas patrocinadas para evitar a antecipação de embates com figuras políticas da cidade e para que mantenha o foco de tocar a gestão. A análise conjuntural é a de que haverá múltiplas candidaturas a deputado estadual na cidade e o governo petista não teria condições de agregar todas as forças em torno de Rômulo – o que faz crescer o risco de naufrágio do projeto político. O debate ainda está em curso porque, assim como há quem entenda que não é hora de candidatura, existe grupo que sustenta a necessidade de lançar um nome próprio e mostrar força no município.

Fora de fato

O vereador Eduardo Leite (PT), de Santo André, oficialmente não deixou o petismo – entrou na Justiça Eleitoral solicitando o desligamento da sigla, argumentando perseguição interna, para se desfiliar sem perder a cadeira na Câmara. Mas, em suas peças publicitárias, Eduardo já se sente fora do PT. A famosa estrela que representa a agremiação não aparece mais em artes que divulgam seu mandato. Eduardo está apalavrado com o PSB.

Repercussão – 1

O ex-vereador João Rodrigues entrou em contato com a coluna para repudiar a atitude dos ex-parlamentares de Santo André que entraram na Justiça para buscar 13º salário e férias do período em que ocuparam cadeiras na casa. Rodrigues ficou no Legislativo por dois mandatos – 1989 a 1992 e 1993 a 1996, ambos pelo PT.



Repercussão – 2

“Por isso a classe política está tão desacreditada. Em 1989, fui um dos vereadores que assinaram lei que proibia que vereador pudesse se aposentar com recurso da Câmara. Sempre tentamos moralizar a situação”, disse o ex-parlamentar, que criticou também o STF (Supremo Tribunal Federal), que recentemente considerou vereador como servidor público e, portanto, com direito a receber benefícios. Foi com base nesse argumento que os ex-vereador Ronaldo de Castro (PSDB), Tonho Lagoa (PMB), Luiz Alberto (PT) e Alemão Duarte (PT) buscaram a Justiça para obter o dinheiro.



Repercussão – 3

E dentro do PT de Santo André nenhum movimento foi tomado com relação aos ex-vereadores Luiz Alberto e Alemão Duarte. Assim como na Igreja Universal, da qual Ronaldo de Castro é integrante.



Plano de metas

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), anuncia hoje plano de metas, planejamento que tem 79 objetivos e 466 projetos principais. Haverá eixos ousados com relação à educação, principalmente com aumento da participação municipal na vida escolar.



Encontro

Na semana passada, o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB regional, Luiz Ricardo Biagioni Bertanha, tomou um café com o advogado Cleiton Coutinho, que integra a comissão de prerrogativas da OAB de São Bernardo e que, no passado, disputou o comando da subsecção municipal.



Senado à vista

Ex-prefeiturável de Mauá, o empresário José Roberto Lourencini (PSDB) fez reunião ontem com grupo político e trouxe ao encontro um interlocutor do PTC. O partido quer lançar o ainda tucano ao Senado, plano que tem sido visto com bons olhos por Lourencini, cuja família é proprietária de rede de supermercados na cidade.