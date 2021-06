Obituário - 15 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Dário do Grande ABC



15/06/2021 | 00:01



Miguel Granado Ribas

(Pirajuí, São Paulo, 7-4-1934 – Santo André, 10-6-2021)

O que chama a atenção no atestado de óbito do Sr. Miguel é a profissão declarada: artista de circo. Residente na Vila Linda, em Santo André, Sr. Miguel por certo teria muitas histórias a contar, numa cidade que chegou a ter vários outros moradores com a mesma profissão. Vários deles constituíram família. Residiram no Jardim Bom Pastor, que um dia foi chamado de “o bairro dos circos”.

Mais antigos, os anões de um circo europeu que se apresentou em Santo André no tempo da II Guerra Mundial, e que aqui permaneceram, ao menos até que o conflito terminasse.

Pedro Granado e Isabel Ribas, pais do Sr. Miguel, eram espanhóis. Sr. Miguel era viúvo de Apparecida Saran Granado. Parte aos 87 anos e deixa dois filhos – Aparecida Donizete e o comerciante Pedro João. Foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Vila Curuçá.



SANTO ANDRÉ

Laurindo Paschoalin, 94. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Agripina Vieira de Melo Ramos, 89. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Cemitério do Carmo, São Paulo, Capital.

Aurora Martinusso Sabo, 86. Natural de Morro Agudo (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Therezinha Ignacio, 84. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alvarina da Silva Pedrosa David, 83. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonia Surano Fernandes, 81. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Jardim da Colina.

Lídia da Silva Pinheiro, 76. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rita de Cássia Moreira, 68. Natural de Ituverava (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindalva Maranconi, 59. Natural de São Caetano. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edson Vitorino, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Marcos Reinaldo Zucco, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sabrina de Oliveira Cavalcante de Jesus, 36. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Apparecida Ferreira Lourenço, 89. Natural de Jaci (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Alfredo Augusto Anjos, 81. Natural de Maracás (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

João Stachingoio, 72. Natural do Paraná. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

José Geraldo dos Reis, 63. Natural de Carmo do Paranaíba (Minas Gerais). Residia na Vila do Americano. Dia 11. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Oliveira Ribeiro Franco, 62. Natural de Viçosa do Ceará (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

Zenaidia de Jesus da Cruz, 61. Natural de Itaberaba (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Memorial Planalto.

Eva Lúcia Palhares de Campo, 61. Natural de Amparo da Serra (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Severino Gonçalves da Silva, 59. Natural de Novo Lino (Alagoas). Residia na Vila Heliópolis. Dia 11. Cemitério Municipal.



Reginaldo Valentim da Silva, 56. Natujral de Cabrobó (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Patrícia de Cássia Gomes Soares, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal.

Alverino Gomes da Costa Filho, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Fábio Ricardo de Oliveira, 40. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



M A U Á

Raimundo de Sousa, 70. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no Jardim Aracy, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.