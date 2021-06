Lucas Lucco se defende após condenação de plágio da música Mozão: - Consciência totalmente leve

14/06/2021 | 17:11



Lucas Lucco usou sua conta no Instagram para prestar esclarecimentos aos seus fãs após ser condenado por plágio de um de seus hits de maior sucesso, Mozão. O processo foi movido pelo cantor Gabriel Banderas, que produziu uma música chamada Eu cuido de você, você cuida de mim, que foi usada como um dos versos da música de Lucco.

Em sua defesa, o cantor continua negando que tenha ouvido a música de Gabriel antes de escrever seu single. Ele explica que só deu 10% do registro da música para seu amigo Wilibaldo Neto, pois ele é produtor da canção e o ajudava com caronas no início de sua carreira.

- Pra quem não sabe, a música Mozão é minha. Escrevi a música sozinho, em Goiânia, na época em que eu não tinha um nome ainda muito conhecido. Estava bem no início da minha carreira. Eu tava com um bolão de música pra registrar e falei: Dá 10% pro Wilibaldo de todas essas músicas, pela carona. Mozão tava no meio.

Lucas também pediu desculpas pelo transtorno que causou a Gabriel e disse esperar que o valor da indenização o ajude de alguma forma.

- Desejo que de alguma forma essa grana possa vir como uma benção pra você. Mas essa é a justiça do homem, esse pagamento vai acontecer de acordo com a resolução que o homem teve, mas no fundo do seu coração, você acha que eu tinha ouvido a sua música? Eu peço desculpas, mas eu não conhecia sua música. Peço desculpas também por ter causado algum tipo de desconforto pra você, mas hoje eu deito na cama, vou deitar em meu travesseiro, com a consciência totalmente leve, totalmente limpa por saber que não fiz nada de errado.

