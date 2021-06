Mãe de Bruna Marquezine acha que a atriz tinha mais segurança e prestígio na TV Globo - e aprova o genro, Enzo Celulari

14/06/2021 | 17:11



Assim como Claudia Raia já aprovou o namoro do filho, Enzo Celulari, com Bruna Marquezine, a mãe da atriz, Neide Reis, também aprovou a escolha da filha! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Neide, que não era fã de Neymar Jr., o último namorado de Bruna, é só elogios ao novo genro em conversas com amigas e vizinhas no condomínio onde mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ao mesmo tempo, Neide lamenta a saída da filha da TV Globo. Recentemente, Bruna encerrou contrato com a emissora e agora pode ser contratada por obra. Pouco tempo depois, a atriz foi confirmada como a nova funcionária da Netflix - e em breve irá estrelar a série Maldivas, ao lado de Manu Gavassi, que ainda não tem data de estreia.

Ainda de acordo com a publicação, Neide acha que a filha tinha mais segurança e prestígio na Globo.