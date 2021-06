Conheça o primeiro resort plant-based do México

Redação

A culinária baseada em plantas já conquistou adeptos em diferentes lugares do mundo. Quem quer viajar sem deixar esse cardápio de lado pode visitar o Palmaïa The House of AïA, um luxuoso resort em Playa del Carmen, no México. O lugar conta com quatro restaurantes especializados em receitas que seguem os conceitos plant-based.

Resort plant-based no México: atrações gastronômicas

O requintado restaurante LEK serve cozinha mexicana vegana. Ali, é possível desfrutar de uma pozole (sopa típica do país) com cogumelo trompete e carne à base de plantas cozida em caldo de milho vermelho.

Quem gosta de culinária mediterrânea deve ir ao restaurante Mar de Olivo, que usa os conceitos de plant-based para servir clássicos italianos. O cardápio reúne pratos como tártaro de tomate marinado com essência de algas marinhas, gema de legumes, sementes de mostarda em salmoura com baguette torrado, risoto com creme de açafrão, cogumelos com limão e frutas cítricas e o tagliata al funghi com cogumelos portobello grelhados e marinados, legumes assados e salada de rúcula com gremolata.

O Ume leva os visitantes a uma jornada asiática saudável e natural. Vale a pena provar delícias como thoran de mamão, curry de coco e os bolinhos de batata doce assada no carvão. Já no Su Casa, que fica em um ambiente descontraído à beira-mar, a dica é provar o Palmaïa Burger. Ele é um hambúrguer vegetal com pão caseiro torrado com alface, cebola roxa, cebola caramelizada, queijo cheddar plant-based, kimchi caseiro, veganesa com sriracha, picles e tiras de batata-doce temperada com pimenta rosa.

Além dos restaurantes, é possível experimentar delícias feitas com plantas e vegetais no Health Café e no Atlas Club, como os deliciosos smoothies. É importante destacar que, apesar de incentivar todos os hóspedes a experimentarem receitas plant-based, o resort também oferece alguns pratos especiais para pessoas que não são veganas.

Experiências diferenciadas

Além dos menus especiais, o resort não usa produtos de origem animal em suas comodidades. Ele também permite que os visitantes exploram temas como crescimento pessoal, relaxamento e conexão segura com outras pessoas.

Os hóspedes podem participar do programa exclusivo “Arquitetos da vida”, que promove 20 aulas semanais e rituais gratuitos. As atividades abordam conceitos como astrologia, banhos de gong, experiências com plantas antigas, tai chi e meditação espiritual. Todas elas são guiadas pelos curandeiros de Palmaïa e pelo guia de crescimento pessoal do resort.

