Testamos: Logitech G Pro aposta em fazer o “básico” muito bem feito

Da Redação

Do 33Giga



14/06/2021 | 16:48



O Logitech G Pro é um headset gamer para aqueles que buscam conforto, uma construção resistente e, claro, um som de ótima qualidade. É um fone de ouvido versátil, que pode ser usado tanto com a placa de som USB quanto pelo plug P2 3,5 mm no celular, por exemplo. O mais legal disso tudo é que este modelo custa o valor de um intermediário e, em promoções, pode ser comprado por pouco mais de R$ 600. Veja mais detalhes sobre esse periférico na análise abaixo.

Durabilidade e conforto são os sobrenomes do Logitech G Pro

Se tem algo que já impressiona à primeira vista é a construção e o acabamento do Logitech G Pro. Ele possui estrutura em alumínio, e tanto o arco de cabeça quanto as peças que ficam na lateral da concha são feitas em aço. É um headset bonito para aqueles que gostam de um design minimalista, já que não possui luz RGB, formatos “diferentes” ou mesmo mistura de cores fortes.

As conchas e a haste são feitas de espuma de memória com revestimento em material sintético, o que resulta em alto conforto mesmo para longas horas de uso. Ao pegá-lo em mãos é possível notar que o periférico é relativamente pesado (320 gramas), mas no uso diário ele se encaixa tão bem que esse peso é irrelevante.

Tanto o fio quanto o microfone são removíveis. Então, é fácil transportá-lo para qualquer lugar. O cabo, inclusive, tem dois metros e é fino, mas tem um acabamento trançado que o protege de eventuais “acidentes” do dia a dia. Um pequeno controle de áudio fornece ao usuário a possibilidade de controlar o volume ou silenciar o microfone – e é só!

Conforme já citado, o seu cabo principal tem plug P2 3,5 mm unificado. Assim, ele pode ser usado em celulares, notebooks ou qualquer outro dispositivo que tenha a entrada. Se você quiser utilizá-lo em um computador, cuja entrada de áudio e microfone seja separada, a fabricante também envia um cabo Y, que transforma esse P2 em dois plugs P2. Além disso, ele também tem uma placa de som USB. É um conjunto de conexões que deixa o Logitech G Pro super versátil.

Experiência sonora com o Logitech G Pro

A qualidade de som do Logitech G Pro não decepciona. Ele possui graves potentes, mas consegue equilibrar bem as outras frequências para não serem “engolidas”, sendo uma boa opção para escutar músicas. Caso a equalização de fábrica não te agrade, você pode montar uma personalizada no software da empresa, ou mesmo usar algumas feitas por jogadores profissionais de eSports.

Mas o headphone realmente brilha nos jogos, que é a área para que ele foi feito. É possível ter alta imersão durante a jogatina, com um bom nível de detalhes e de palco sonoro, o que ajuda na localização do som. Essa parte é importante, pois em games FPS, por exemplo, o usuário quer saber de que área os passos do inimigo estão vindo.

Diferentemente de vários concorrentes, o Logitech G Pro não tem o Surround 7.1, mas a função nem faz falta. Em alguns fones de ouvido, a tecnologia serve mais como um “boost de eco” do que realmente uma melhoria da experiência 3D. Com o nível de detalhes que esse periférico tem, só o estéreo já é mais que o suficiente.

Microfone do Logitech G Pro

Como citado anteriormente, o microfone do Logitech G Pro é removível. Então, o fone pode ser usado apenas como um headphone quando o usuário quiser. Agora, caso não queira retirar o acessório, perto do controle de volume há um botão para silenciá-lo rapidamente, o que é muito prático no dia a dia.

A qualidade do microfone é o que se espera de um headset gamer deste nível. O som é limpo, sem ruídos e faz poucas alterações na tonalidade da voz. O filtro de ruídos também funciona bem para que barulhos externos não atrapalhem a comunicação dentro dos jogos, ou mesmo aquela reunião de trabalho.

Vale a pena comprar o Logitech G Pro?

O Logitech G Pro é um fone bonito, confortável e que tem alta qualidade de construção. Por isso, espera-se que ele dure vários anos. A capacidade do som não decepciona mesmo para aqueles consumidores mais exigentes, enquanto que a versatilidade de poder usá-lo no computador, notebook, consoles, celulares e outros dispositivos também é um ponto positivo.

Sem sombra de dúvidas vale a pena o investimento no fone de ouvido gamer da Logitech, mas é importante deixar claro que ele é uma boa opção para aqueles que não ligam para a falta de “extras” no produto.

O Logitech G Pro oferece o “feijão com arroz” da categoria com ótima qualidade, mas se você busca outros recursos como Surround 7.1, tecnologia sem fio, LED RGB ou qualquer outra coisa, talvez seja melhor dar uma olhada nos concorrentes. Uma boa opção na mesma faixa de preço é o JBL Quantum 600, um fone gamer sem fio que tem RGB, Surround, software para customização, entre outros atrativos.

Raio-X Nome: Logitech G Pro

Peso: 320 g

Drivers: 50 mm

Microfone: unidirecional, destacável e com cancelamento de ruído

Sensibilidade: 91.7 dB

Pontos positivos: bom acabamento, construção resistente, confortável e áudio de excelente

qualidade

Pontos negativos: sem funções extras, como

Preço: a partir de R$ 600

Site: https://bit.ly/3vmu2AH