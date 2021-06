Lançamento: Beats Studio Buds estará disponível no Brasil por R$ 1.799

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/06/2021



A Beats by Dr. Dre anunciou hoje (14) o lançamento do Beats Studio Buds. O fone de ouvido sem fio é resistente ao suor e à água, promete até 24 horas de autonomia e cancelamento de ruídos externos. O modelo estará disponível no Brasil apenas no final do ano, por R$ 1.799. Será possível encontrá-lo em preto, branco ou vermelho.

Tecnologia e design do Beats Studio Buds

A ponteira acústica do Beats Studio Buds foi desenhada para dar mais conforto ao usuário. Ela é ergonomicamente inclinada e tem uma microventilação cortada a laser. Estes detalhes prometem aliviar a pressão no tímpano. Aliado a isso, o fone de ouvido vem com três opções de pontas de silicone e um design superleve: apenas 5 gramas em cada plugue.

Quando o assunto é áudio, o novo aparelho promete entregar um som potente e equilibrado. E são duas opções de experiência. O Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), por exemplo, bloqueia barulhos externos. Já o Modo Ambiente acrescenta os sons para deixar a reprodução mais natural. É possível trocar entre eles ao apertar o botão “b”.

Para as chamadas, por sua vez, os microfones captam a voz do usuário e filtram ruídos externos, proporcionando ainda mais clareza de voz.

Conexão e controles

O Beats Studio Buds conta com emparelhamento simples com aparelhos Apple e Android por meio de um único toque. Essa conexão, inclusive, é feita via Bluetooth Class 1, que oferece maior alcance e menos interferências. Tal tecnologia ainda permite que cada fone se conecte de maneira independente ao dispositivo. Assim, é possível escolher se deseja usar um ou dois plugues.

O botão “b”, por sua vez, é multifuncional e está presente em ambos os fones. Ele permite responder ou encerrar chamadas, reproduzir ou pausar conteúdos, pular músicas e alternar entre os modos de reprodução ANC e Ambiente.

Duração da bateria

Cada fone tem até 8 horas de autonomia, além de duas cargas adicionais, proporcionadas pelo estojo de transporte e alimentação. Sendo assim, é possível chegar a até 24 horas de som. Essa carga, no entanto, diminui para 5 horas para cada plugue se as tecnologias ANC ou Ambiente estiverem ativadas. Ainda vale destacar que, quem estiver com pressa, pode contar com o carregamento Fast Fuel, que promete 1 hora de reprodução em apenas 5 minutos de tomada.

Encontre seu Beats perdido

O Beats Studio Buds é o primeiro produto da marca compatível com ambos os recursos “Buscar” no iOS e “Encontre Meu Dispositivo” no Android. Desta forma, é possível encontrar o fone com facilidade por meio de duas opções: descobrindo a última localização conhecido (quando emparelhado por Bluetooth) ou reproduzindo um som quando o aparelho estiver próximo.

