Jorge Aragão comenta como foi enfrentar a covid-19

14/06/2021 | 15:10



Jorge Aragão foi um dos artistas que acabou sendo contaminado pelo novo coronavírus e teve até que passar alguns dias internado para os médicos tratarem de pertinho a doença. Felizmente, o quadro do cantor não foi tão grave e após alguns dias no hospital, ele acabou recebendo alta médica e foi liberado para ir para a sua casa.

E no último domingo, dia 13, Jorge Aragão que está curada do vírus, arrumou um tempinho em sua agenda para receber a equipe do Domingo Espetacular, da Record, para falar sobre essa fase da sua vida cantando a música que compôs durante esse momento difícil e em primeira mão cantou para o programa:

- Eu sobrevivi ao ano enfeitiçado pondo a prova à minha fé em Deus, mas nada nem ninguém nos capacita tanto do que essa fé do que essa fé viral no mesmo Deus. O que eu aprendi jamais será se perderá portanto, é tudo o que desejo dar aos filhos meus. É isso!