Em retrospectiva, Celso Portiolli relembra Paolla Oliveira como assistente de palco no SBT

14/06/2021 | 14:11



No último domingo, dia 13, Celso Portiolli comemorou 25 anos de SBT com uma retrospectiva que mostrou diversos momentos do apresentador comandando o Passa ou Repassa. Em um dado momento, Portiolli relembrou de quando Paolla Oliveira era sua assistente de palco e surpreendeu a web!

- Você acha que a Paolla Oliveira veio ao Passa como atriz convidada? Engano seu, brincou o apresentador.

No vídeo exibido, Celso aparece correndo atrás da atriz e ameaça dar uma tortada na cara dela. Na ocasião, era aniversário de Paolla. A artista também aparece em outras imagens, animando as crianças.