Juliana Silveira revela que a mãe teve uma parada cardíaca: Um susto grande

14/06/2021 | 14:10



Juliana Silveira usou o Instagram no último domingo, dia 13, para informar os seguidores de que sua mãe teve uma parada cardíaca enquanto passava por uma operação para retirar um tumor localizado no fígado.

A atriz publicou um texto sobre o assunto, agradeceu os profissionais da saúde e explicou que o quadro da mãe já foi estabilizado, dizendo que ela saiu da UTI e agora está no quarto:

Levamos um susto grande nesses últimos dias. Minha mãe teve uma parada cardíaca de oito minutos, quando estava operando para retirar um tumor localizado em seu fígado. Gostaria de agradecer ao Dr. Fábio, ao Dr. Lucas e toda a equipe que trouxe minha mãe de volta. Ela já passou pela UTI, venceu essa etapa e está no quarto, estabilizada esperando a hora de sair. Passando pra agradecer as orações, as mensagens recebidas, cada pensamento positivo.

Em seguida, continua:

Quero agradecer aos profissionais de saúde da Santa Casa de Santos, que cuidam com tanto carinho e atenção de todos, inclusive dos familiares que não podem estar tão próximos do jeito que gostariam, por causa da pandemia que também estamos vivendo. Tenho certeza que entramos novamente na rota de cura. Ela vai vencer! Na volta pra casa, eu e João fomos agraciados por esse pôr do sol lindo. Não acredito em coincidências. Acredito que foi um presente de Deus para todos nós. O pior já passou. Agora é tempo de renovação. Deus é maravilhoso e nunca nos abandona. Eu creio. Quem também acredita, escreve amém nos comentários.