Avó de Caio Blat fala sobre áudio que viralizou e dá opinião sincera sobre a aparência do ator: - Eu fiquei chocada, fiquei horrorizada!

14/06/2021 | 14:10



Na manhã dessa segunda-feira, dia 14, o Encontro Com Fátima Bernardes contou com a fofa participação de Dona Janete, a avó de Caio Blat, que deu bronca no neto pelo fato de ele estar com uma barba toda desmantelada, como havia descrito! E na atração matinal da TV Globo, Fátima Bernardes quis saber se Caio segue os conselhos da avó.

Dona Janete, então, respondeu:

- Nem sempre. Nem sempre ele ouve. Mas dessa vez eu falei tudo o que eu tinha que falar pra ele. E você imagina que ele não me deu a resposta e eu imediatamente imaginei que ele não tivesse gostado mesmo. Eu nem tomei conhecimento. Pelo menos ele ouviu tudo o que eu queria! Eu jamais iria imaginar que ele ia colocar isso no Instagram, eu fiquei chocada, fiquei horrorizada! Eu queria morrer.

Em seguida, Janete explica que já sabia que o neto estava com a barba não-aparada:

- Eu já sabia, mas sabe o que acontece, o Caio está faz tempo com essa barba, e ele não tem previsão de até quando e eu falei pra ele: poxa vida, vai cortando, vai deixando crescer, vai cortando, vai deixando crescer...

O ex de Maria Ribeiro ainda citou que a namorada, Luiza Arraes, não reclamada da barba! O casal irá contracenar no filme O Grande Sertão Veredas, por isso o ator segue cultivando a barba:

- A Luiza não reclama porque ela está fazendo o filme comigo! Eu estou guardando a barba justamente para o personagem Riobaldo. Então ela está comigo no filme e não reclama!, disse, rindo.