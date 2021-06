Músico que formou dupla com Cristiano Araújo está desaparecido em Goiânia

14/06/2021 | 13:10



De acordo com informações do jornal Metrópoles, o músico Luizmar de Oliveira Damasceno, que formou dupla com o cantor Cristiano Araújo - que morreu em um acidente de carro em 2015 - está desaparecido em Goiânia.

Luizmar, de 45 anos de idade, saiu de casa na tarde da última sexta-feira, dia 11, e não voltou mais. Ele mora com os pais e uma tia no Residencial Serra Azul, em Goiânia.

Segundo os amigos, Luizmar saiu de casa de moto e não levou o celular. Ele estava se preparando para um show que faria no Dia dos Namorados, mas como não voltou, a família ficou preocupada. O desaparecimento dele foi registrado na polícia. O produtor Elimar Ramile e outras pessoas ligadas ao meio musical usaram as redes sociais para divulgar mensagens sobre o desaparecimento do músico.

Luizmar formou a dupla Cristiano e Gabriel com Cristiano Araújo. Eles gravaram um CD com dez músicas, lançado em 2008, mas a parceria não deu certo e os dois se separaram. Luizmar continuou trabalhando como instrumentista para artistas conhecidos, como Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Israel e Rodolffo, Matheus e Kauan, e Wanessa, além de fazer apresentações solo como cantor.