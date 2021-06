Neymar Jr. publica foto fazendo coração com as mãos e levanta suspeita de affair: Queria marcar, mas ela não deixa

14/06/2021 | 12:10



Neymar Jr. deixou os seguidores curiosos depois de fazer uma publicação no Instagram Stories no último domingo, dia 13! Isso porque o jogador publicou uma foto em que faz um coração com as mãos e escreveu a seguinte legenda:

Queria marcar o @, mas ela não deixa.

A publicação levantou suspeitas de que o jogador estaria se relacionando com alguma pessoa. Neymar Jr. fez o coração com as mãos durante um jogo da seleção brasileira.

No Dia dos Namorados, o jogador já havia demonstrado interesse por uma dermatologista nas redes sociais, mas não chegou a confirmar o affair.